NASA'nın dünyaya yolladığı inanılmaz görüntüler

Ceres'te esrarengiz ışıklar



NASA tarafından yapılan açıklamada bilgi veren Almanya'nın Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden Andreas Nathues, "Bu tamamen beklenmedik ve sırrını henüz bilmediğimiz bir durum... Daha parlak olan nokta, kameramızla görüntülemek için çok küçük. Ancak küçük olmasına rağmen Ceres üzerindeki en parlak yeri temsil ediyor" dedi.