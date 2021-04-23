NASA'nın Ay istasyonu göründü!

NASA liderliğindeki proje, Ay'a yeniden insan götürecek Artemis misyonunun bir parçası olarak Ay'ın yörüngesine inşa edilecek. NASA'nın 'evden uzakta bir ev' ve 'en uzak ev' olarak da tanımladığı istasyon bilim çalışmaları için laboratuvarlara da ev sahipliği yapacak.