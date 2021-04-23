NASA'nın Ay istasyonu göründü!

NASA, gelecekteki Ay misyonlarında astronotlara ev sahipliği yapacak olan uzay istasyonundan yeni kareler paylaştı. Bu paylaşım sayesinde istasyonun bitince nasıl görüneceği netlik kazandı.
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Gezegenimizin yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer alan ülkeler, bir sonraki uzay istasyonu için gözlerini Ay'a dikmiş durumda. 20 yılı aşkın bir süredir astronotlara ev sahipliği yapan ISS'nin ömrü 2024 yılında sona erecek.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Avrupa, Japonya ve Kanada ile yürüttüğü Ay istasyonu projesinden yeni görüntüler geldi. Uzay ajansı bir süredir yoğun mesai harcadığı projenin bittiği zaman nasıl gözükeceğini gözler önüne seren kareler paylaştı.
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Bu sayede uzay istasyonun tamamlandığı zaman nasıl gözükeceği ilk defa net bir şekilde görülmüş oldu. 2024 yılında Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile ilk parçaları Ay'ın yörüngesine taşınacak olan uzay istasyonu Ay görevlerindeki astronotlara ev sahipliği yapacak.
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NASA liderliğindeki proje, Ay'a yeniden insan götürecek Artemis misyonunun bir parçası olarak Ay'ın yörüngesine inşa edilecek. NASA'nın 'evden uzakta bir ev' ve 'en uzak ev' olarak da tanımladığı istasyon bilim çalışmaları için laboratuvarlara da ev sahipliği yapacak.
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Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre, istasyon aynı anda maksimum 4 kişiye ev sahipliği yapabilecek. Bu kişiler NASA, ESA veya diğer uzay ajanslarında görev yapan astronotlar olacak.
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Bu uzay limanı Ay'ın yörüngesinde dönecek ve 'derin uzaya ve Ay yüzeyine açılan bir kapı' görevi görecek. Eylül 2017'de imzalanan anlaşma, ilk insanlı Mars görevi için de kullanılacak.
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NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurmuştu. Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketinin seçildiği belirtilen açıklamada, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu kaydedilmişti.
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NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. 2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
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Bilim insanları bu istasyonun Mars kolonisi kurmak için bir liman görevi görebileceği görüşünde. Bilim dünyasının hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a ilk insanı göndermek. SpaceX'in sahibi Musk da bu süreçte Mars'a bir koloni kurmak istiyor.