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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 13:29,

NASAN'dan burç açıklaması: Burçların değiştiği mi, Yılan burcu var mı? İşte iddia edilen yeni burç tarihleri

Burçların değiştiği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İddia edilen yeni burç tarihleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor. 'Burçlar değişti' iddiası NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. Peki, iddialar doğru mu, burçlar değişti mi, iddia edilen yeni burç tarihleri nasıl? İşte iddia edilen yeni burç tarihlerinin listesi ve NASA’dan yapılan açıklama...

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Son birkaç yıldır astroloji dünyasını yakından takip edenlerin sık sık karşılaştığı "burçlar değişti" iddiası bir kez daha tartışılıyor. Farklı kaynaklarda yer alan “burçların tarihi değişti, burçların sayısı 13’e yükseldi” haberlerinin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.

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NASA'nın dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiği bilgisini yayınlamasının ardından, astroloji dünyasında burçların da zamansal olarak tarih değiştirdiğine dair iddialar yükseldi.

3NASA AÇIKLAMIŞTI
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NASA AÇIKLAMIŞTI

Burçların değiştiği iddiası sürekli gündeme gelse de NASA, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu iddialar ardından resmi blogu Tumblr'dan açıklama yapan NASA, "Astronomi uzaydaki her şeyi kapsayan bir bilimsel çalışmadır" ifadesini kullandı. Astronomi ve astrolojinin birbirine karıştırılamaması gerektiğinin uyarısını yapan NASA, "Astroloji bilim değildir" ifadesine yer verdi. Söz konusu tartışmanın bilim ile uzaktan yakından alakası bulunmadığının altını çizen NASA, bu iddiayı da bilimsel bulmayarak dolaylı yoldan yalanladı.

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Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

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