NASA'dan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktıktan sonra bu turu da geçti ve finale kaldı.
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.
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‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.
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Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.
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Söz konusu kare yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kaldı.
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Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf ise finalde yarışacak diğer kare oldu.
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Finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona erecek ve kazanan kare belli olacak.