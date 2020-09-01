NASA'dan korkutan görüntüler: Bilim insanları şaşkın
NASA'nın uzaydan yakaladığı bazı görüntüler, bilim insanlarını endişelendiriyor.
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Bilim insanlarını dehşete düşüren bu görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Dünya'ya neler oluyor? İşte uydudan çekilen inanılmaz görüntüler...
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Orta Asya'ya uzanalım... Aral Gölü'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.
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Bu kez kutuplara doğru uzanalım. Yer Alaska... Pedersen Buzulu'nun 1917 yazında çekilen bir görüntüsü...
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Aynı yer.. Ancak aradan on yıllar geçmiş ve 2005 yılı yazında bölge bu halde...
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Bir baraj gölü olan ve Kaliforniya'da bulunan Oroville Gölü'ndeyiz bu kez de... 2010 Temmuz'da çekilen görüntü solda... Sağdaki görüntü ise 2016 yılına ait... Değişim inanılmaz!
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Yine Alaska'dayız. Sanırız en büyük değişim bu bölgede yaşanıyor. Bear Buzulu 1909 yılı Temmuz'da böyleymiş ama...
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2005'te bu hale gelmiş... Yine görmek istemediğimiz bir görüntü...
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Yer yine ABD ve Oroville Gölü... Temmuz 2011 ve Ağustos 2014 yıllarında çekilmiş görüntüler böyle... Fark büyük!
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Alaska'daki Carroll Buzulu'nun 1906 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Ve 2003 yılının eylül ayında çekilen bir fotoğrafı.
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ABD'nin Arizona ve Utah eyaletlerinde bulunan Powell Gölü'nün 1999 yılının mart ayında NASA tarafından yakalanmış görüntüsü ile 2014 yılının mayıs ayında çekilen bir görüntüsü.
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Brezilya'daki Rondonia Ormanı'nın 1975 yılının haziran ayında çekilen bir fotoğrafı ile 2009 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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1956 yılının sonbaharında Amphu Gölü'nün üstündeki bir noktadan görüldüğü gibi, Imja Buzulunun Himalayalar'da eritilmesi.
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Ve 18 Ekim 2007 yılı.
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Alaska'daki McCarty Buzulu'nun 1909 yılının temmuz ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Ve 2004 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Muir Buzulu'nun 1882 ağustos ayında çekilen görüntüsü ile 2005 yılının ağustos ayında çekilen bir görüntüsü.
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Pakistan'daki Dasht Gölü'nün 1999 yılı haziran ayında çekilen bir fotoğrafı ile 2011 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı. Bu göl aynı zamanda çevreye temiz içme suyu ile enerji sağlıyor.
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Alaska'daki Muir Buzulu'nun 1941 yılının ağustos ayında çekilen bir görüntüsü ile 2004 yılının ağustos ayında çekilen bir görüntüsü.
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İsviçre ve İtalya arasındaki sınırda bulunan Alpler'deki Matterhorn Dağı'nın 1960 yılının ağustos ayında çekilen bir fotoğrafı.
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Ve 2005 yılının ağustos ayında çekilmiş olan bir fotoğrafı.
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Uganda'daki Mabira Ormanı'nın 2001 yılının kasım ayında çekilmiş olan bir görüntüsü ile 2006 yılının ocak ayında çekilmiş olan bir görüntüsü.
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İzlanda'nın dördüncü en büyük buz örtüsü olan Myrdalsjökull, 1986 ve 2004 yıllarında böyle görüldü.
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Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Lyell Buzulu'nun 10 Eylül 2009 tarihindeki görüntüsü.
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Ve 16 Eylül 2014 tarihindeki görüntüsü.
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Alaska'daki Toboggan Buzulu'nun 1909 yılının haziran ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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Ve 2000 yılının eylül ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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Libya'daki Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi yapılmadan önce yani 1987 yılının nisan ayı ile 2010 yılının nisan ayında çekilmiş olan görüntüsü. Proje, dünyadaki en büyük mühendislik projesi.
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Peru'daki Qori Kalis Buzulu'nun 1978 yılının temmuz ayında çekilen bir görüntüsü.
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Ve 2011 yılının temmuz ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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New Mexico'daki Elephant Butte Rezervuarı, 2013 yazında 41 yıl içinde en düşük seviyesine geldi. Fotoğraf, 2 Haziran 1994 tarihinden.
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Bu fotoğraf ise 8 Temmuz 2013'te çekildi.
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1940 ve 4 Ağustos 2005 tarihleri arasında Alaska'da Kuzeybatı Buzulu'nun erimesi... 2005'te çekilen görüntü bir sonraki karede ama hiç iç açıcı değil!
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4 Ağustos 2005.
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Alaska'daki Muir Glacier'in 13 Ağustos 1941 tarihindeki hali.
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Ve 31 Ağustos 2004 tarihindeki erimiş hali.
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30 Temmuz 1909 yılında Alaska'nın güneyindeki McCarty Buzul'u.
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Ve 2004 yılında buzuldan eser yok.
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30 Temmuz 1909 yılında Alaska'da eriyen McCarty Buzul'u.
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Ve 11 Ağustos 2004 yılı.
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Arjantin'deki Mar Chiquita Gölü'nün 1998 yılının temmuz ayında çekilen bir görüntüsü ile 2011 yılının eylül ayında çekilmiş bir görüntüsü.
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Uruguay Ormanı'nın 1975 yılının mart ayında çekilen bir görüntüsü ile 2009 yılının şubat ayında çekilen bir görüntüsü. Uruguay, ormanlık alanını 45.000 hektardan 900.000 hektara çıkarmayı başardı. Kaynak: Brightside, Msn.com