NASA'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.
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NASA, sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı. Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü. "İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.
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NASA'nın bu paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi. NASA'ye teşekkür edilen tweet'te 'İki kıtanın buluştuğu, İstanbul'u keşfetmek ve ona yakından bakmak için herkesi davet ediyoruz' ifadesi yer aldı.
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GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 36 YLLIK DEĞİŞİMİ
Google, 1984'ten 2020 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydetti. İşte İstanbul'un 36 yıllık değişimiYıl: 1984
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Google'ın 'timelapse' uydu fotoğrafları sayesinde İstanbul'un1984'ten 2020 yılına kadar olan değişimi net bir şekilde görülebiliyor.Yıl: 1985
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Söz konusu özellik için 24 milyon uydu fotoğrafının kullanıldığı açıklandı.Yıl: 1986
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Aynı açıklamada onlarca yılda meydana gelen küresel değişimleri göstermek için 20 petabayt uydu görüntüsü kullanıldı.Yıl: 1987
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Başka bir deyişle Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan uygulama ile kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.Yıl: 1988
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İşte Google'ın objektifinden İstanbul'un yıllar içindeki değişimi...Yıl: 1989