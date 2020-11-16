NASA ve SpaceX uzaya fırlattı: Elon Musk ortalarda yoktu
NASA ve SpaceX, birlikte yeni bir uçuş gerçekleştirdi. 4 astronoyu uzaya taşıyan Falcon 9 roketi ile Crew Dragon kapsülü fırlatıldı. Astronotlar yarın hedeflerine ulaşacak. Ancak Elon Musk'ın fırlatma anında görünmemesi dikkat çekti.
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NASA ile SpaceX birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu sabah TSİ 03.27'de gerçekleşen uçuş, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nde gerçekleşti ve fırlatma başarıya ulaştı.
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Peki uzay aracında kimler var? Biri Japon olmak üzere üç ABD'li astronot uzay aracında yer alıyor: Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi...
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Uçuşta herhangi bir sorun yaşanmazken, astronotların yarın sabah TSİ 07.00 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor. Gönderilen 4 astronot daha önce Soyuz MS-17 göreviyle gönderilen 3 astronotla birlikte çalışacak.
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Peki astronotlar istasyonda ne kadar süreyle kalacak? Fırlatılma esnasında Elon Musk neden yoktu?
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Mürettabat, 410 kilometre yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. 6 ay süreyle de astronotlar istasyonda kalacak. Elon Musk'ın olay yerinde olmamasının sebebi ise koronavirüs nedeniyle karantinada olması.
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SpaceX ile NASA arasında değeri 3 milyar doları bulan anlaşmalar imzalandı. Amaç ise SpaceX'in insanlı uçuşuna zemin hazırlamak ve uzay turizmine varan süreci başlatmak.
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NASA ile SpaceX ilk kez birlikte çalışmıyor. 30 Mayıs tarihinde SpaceX, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) Crew Dragon ile birlikte uzaya fırlatmıştı.
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Burası bir 'cehennem'... "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.
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Bu sıcaklık, Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. KELT-9b'nin sıcaklığı, yüzey sıcaklığının 5 bin 500 dereceyi bulduğu Güneş'ten ise bin 200 derece az.
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Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Jüpiter'den 2,8 kat daha büyük gezegenin öz kütlesi ise Jüpiter'in yarısı kadar.
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Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegen, yörüngesinin darlığı nedeniyle tıpkı Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteren Ay gibi yıldızına sadece bir tarafını gösteriyor.
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Arizona eyaletinin güneydoğusundaki Winer Gözlemevi'nde bulunan KELT teleskobu kullanılarak keşfedilen KELT-9b'nin yörüngesinde döndüğü KELT-9 yıldızının da Güneş'ten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi.
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Diğer yandan NASA, uzayın derinliklerinde yakaladığı yeni görüntüleri Dünya'ya yolladı. İşte Mars'ın 'toz şeytanı'...
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Mars'ta uzun yıllardır görevinde olan Curiosity aracı, sıra dışı bir doğa olayını objektifine aldı ve Dünya'yla paylaştı.
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Bir anda Mars yüzerinde kopan kum fırtınası (toz şeytanı) ilginç görüntülere neden olurken, bu görüntüler milyonlarca kez izlendi.
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Diğer yandan NASA, ilk etapta gök taşı zannettiği cismin kendi uzay aracı olduğunu öğrendi.
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Independent gazetesinde yer alan habere göre Güney Pasifik Okyanusu'nun bulunduğu alana çakılan uzay aracı herhangi bir can kaybına ya da hasara neden olmadı.
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Dünya'ya çakılan uzay aracı aslında uzun yıllar önce uzaya fırlatılmıştı. 1964 yılında fırlatılan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli uzay aracı 5 yıl büyunca görev yapmış, 1969'da bilim insanlarının daha fazla veri elde edemediği noktada araç bekleme moduna alınmıştı.
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NASA, uzun yıllardır Mars üzerinde çalışmalar yapıyor ve Kızıl Gezegen'den pek çok fotoğraf Dünya'ya geldi. Şimdi de yeni görüntüler ortaya çıktı.
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NASA'ya ait olan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) isimli uzay aracı yıllardır Mars'ı yakından inceliyor, araştırmalar yapıyor.
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Zaman zaman Kızıl Gezegen'den fotoğraflar paylaşan bu araç, Mars'ın zorlu koşullarında bugüne dek pek çok keşif yaptı.
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15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter için NASA bir paylaşım yaptı ve Mars'ın yeni görüntülerini Dünya'yla paylaştı.
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NASA, MRO’nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı