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Hürriyet
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Teknoloji
Foto: AP/İHA
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 14:36,

NASA uzayda bu görüntüleri yakaladı, görenler şaşırdı

Mars üzerinde uzun yıllardır çalışan NASA, bu kez Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağındaki cüce gezegen Ceres'in yüzeyinin altında 40 kilometre derinliğinde büyük bir tuzlu su rezervi buldu.

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NASA'nın uzun zamandır aktif olarak görev alan uzay aracı Dawn, yıllar önce Ceres adlı cüce gezegene iniş yapmıştı.

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Ancak bu kez bilim insanları ilginç bir keşfe imza attı. Occator kraterinde yapılan veri analizinin ardından bilim insanları Ceres'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunan bir okyanus gezegeni olduğunu fark etti.

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Dawn, 35 kilometre mesafeden gezegendeki parlak alanların görüntülerini çekti ve yerçekimi ölçümleri yaptı. Arazinin yapısı tuzlu su, su ve amonyum klorür ile bağlanmış sodyum klorürden meydana geliyor. Daha da önemlisi tuzlu sıvı yüzeye kadar yükseliyor.

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Diğer yandan NASA, uzun yıllardır Mars üzerinde çalışmalar yapıyor ve Kızıl Gezegen'den pek çok fotoğraf Dünya'ya geldi. Şimdi de yeni görüntüler ortaya çıktı.

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NASA'ya ait olan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) isimli uzay aracı yıllardır Mars'ı yakından inceliyor, araştırmalar yapıyor.

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Zaman zaman Kızıl Gezegen'den fotoğraflar paylaşan bu araç, Mars'ın zorlu koşullarında bugüne dek pek çok keşif yaptı.

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15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter için NASA bir paylaşım yaptı ve Mars'ın yeni görüntülerini Dünya'yla paylaştı.

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NASA, MRO’nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı

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İşte MRO'nun gözünden Kızıl Gezegen...

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18Uzaya yollanan hayvanların hazin sonları
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Uzaya yollanan hayvanların hazin sonları

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...

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Laika

Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi.

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Laika

Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı.

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Laika

Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika’nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi.

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Uzay köpekleri

Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi’ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor.

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Uzay köpekleri

1950’li ve 1960’lı yıllarda Ruslar uzaya en az 57 kez köpek gönderdi.

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Uzay köpekleri

Ancak uzaya fırlatılan köpeklerin sayısı aslında daha az, çünkü pek çok hayvan birden fazla kez gönderilmişti.

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Küçük Adam

Resimde, katılacağı uzay uçuşundan önce yapılan eğitim alıştırmaları sırasında kapsüle bağlanmış bir sincap maymunu görülüyor.

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Küçük Adam

Küçük Adam adı verilen bu maymunun benzer bir eğitim sürecinden geçen “yoldaşı” Gordo, 1958 yılında yerden 500 km yüksekliğe ulaşan 15 dakikalık bir fırlatmaya katılmıştı.

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Küçük Adam

Gordo dünyaya sağ salim döndü ancak iniş sırasında uzay aracının paraşütü açılmadı ve denize çakıldı.

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Küçük Adam

Gordo'nun kapsülü bulunamadı.

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Able ve Baker

Uzaya yaptıkları ilk yolculuktan sağ çıkmayı başaran iki maymun, Able ve Baker, NASA’nın basın toplantısında kameralara poz veriyor.

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Able ve Baker

1959 yılında çekilen fotoğrafın soldaki 3.2 kilo ağırlığındaki makak maymunu Able, sağdaki ise Peru’dan getirilen 5 kilo ağırlığındaki sincap maymunu Baker.

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Able ve Baker

İki hayvan yolculukları esnasında normal yerçekimi gücünün 38 kat fazlasına, 9 dakika boyunca da yerçekimsiz ortama dayandı.

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Able ve Baker

Able, dünyaya döndükten dört gün sonra vücudunda enfeksiyona yol açmış bir elektrotun çıkarıldığı ameliyat sırasında öldü.

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Able ve Baker

Baker ise 1984’e kadar yaşamayı başardı.

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Eğitimdeki bir şempanze

Yuri Gagarin’in Nisan ayında yörüngeye fırlatılmasından birkaç ay önce 1961 kışında NASA, Mercury programının eksiklerini gidermek için şempanzeleri kullanıyordu.

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Eğitimdeki bir şempanze

Bu şempanzelerden yaklaşık 20 tanesi New Mexico eyaletinde bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’nde uzay uçuşu ekipmanlarının simülasyonlarında kullanıldı.

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Zaman ayarlı görev

Holloman eğitim programı kapsamında, şempanzelere kendilerine verilen ışık ve ses komutlarına uygun olarak basit görevleri nasıl yerine getirecekleri öğretildi.

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Zaman ayarlı görev

Resimdeki el bu eğitim sırasında test edilen Jim isimli bir şempanzeye ait: Kendisinden farklı olan şekli yani ortadaki çemberi seçmesi istenen Jim, karelerden birini seçerek hata yapıyor.

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Kapsül pozisyonu

Holloman programında eğitilen şempanzeler, yukarıda görülene benzer bir Merkür Kapsülü içinde fırlatılmaya hazırlanıyordu.

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Uzayda

Holloman programı kapsamında eğitilen şempanzelerden iki tanesi başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

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Uzayda

Ham isimli şempanzenin Ocak 1961’de yaptığı yolculuk 16 dakika 59 saniye sürdü.

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Uzayda

Ham’den 10 ay sonra fırlatılan yoldaşı Enos dünyanın etrafında tam iki tur atmayı başardı.

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Güvenli dönüş

Ham, yörüngedeki kısa süren yolculuğunun ardından kapsülüyle birlikde Atlantik Okyanusu’na düştü.

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Güvenli dönüş

Kurtarma ekibi tarafından denizden çıkarılan Ham’in vücudundaki tek hasar burnundaki küçük bir çürüktü.

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İnsanlı uzay uçuşu

Ham ve Enos’un yolculuklarını başarıyla tamamlamasıyla, NASA uzaya insan göndermeye hazır olduğuna karar verdi.

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İnsanlı uzay uçuşu

20 Şubat 1962 tarihinde, John Glenn dünyanın yörüngesine fırlatılan ilk ABD'li oldu.

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