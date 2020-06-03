NASA son dakika göktaşı bilgilerini paylaştı! 6 Haziran'da dünyaya yaklaşacak!

Son aylarda yaptığı göktaşı açıklamaları ile gündeme oturan NASA, son açıklamasını ajans ekranı üzerinden yaptı. Dünya için potansiyel riskli olan göktaşı bilgilerini bu ekrandan yayımlayan NASA, 2002 NN4 kodunu verdikleri 163348 numaralı göktaşının 6 Haziran 2020 tarihinde Dünya'ya en yakın konumdan geçiş yapacağını açıkladı. Tahmini çapının 250 ile 570 metre olduğu tahmin edilen göktaşının Dünya'ya çarpma riski ise bulunmuyor.



İşte, göktaşı hakkında detaylı bilgiler