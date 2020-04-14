NASA meteor çarpma olasılığı için yeni bir tarih duyurdu! Dünyaya göktaşı çarpacak mı?

NASA, dünyaya meteor çarpma olasılığı hakkında bazı bilgiler verdi. 15 Nisan Çarşamba günü iki meteorun dünya yörüngesine gireceğini aktaran ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 29 ve 89 metre genişliğindeki bu iki asteroidin yörüngeye giremeden atmosferde kaybolacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ise 29 Nisan tarihinde 1998OR2 adlı farklı bir asteroidin çarpma olasılığı konusunda ise "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" ifadesinde bulundu.



İşte, NASA ve göktaşı açıklamalarıyla ilgili son gelişmeler…