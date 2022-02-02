NASA doğum günümde gökyüzü ekranı nasıl kullanılır? APOD NASA takvim ekranı

Doğum günümde gökyüzü nasıl bir görüntüye sahip sorusu, sosyal medyada popüler olan NASA doğum günümde gökyüzü nasıldı ekranı ile gündemde yer alıyor. Hubble teleskobu ile uzay fotoğraflarını çeken NASA, doğum günü özel arşivi ile 365 güne özel uzay fotoğrafları erişime açtı. 'Hubble birthday' adıyla yayınlanan sayfada, doğum gününde gökyüzünün fotoğrafını merak eden vatandaşlar, kendilerinden istenilen bilgileri girdikten sonra fotoğrafa erişebiliyor ve cihazlarına indirerek sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor. Peki, Hubble uzay teleskobu ile doğum gününde gökyüzü nasıl fotoğrafını nasıl indirebilirsiniz? İşte, o konu hakkında basit anlatım



NASA DOĞUM GÜNÜMDE GÖKYÜZÜ EKRANI NASIL KULLANILIR?



NASA, uzayı görüntülediği Hubble teleskobunu güzel bir etkinlik işin erişime açtı. Doğum gününde gökyüzünün nasıl bir halde olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, Hubble internet sitesi üzerinden doğum gün ve ay bilgilerini girerek gökyüzünün o tarihlerde nasıl bir durumda olduğunu görüntüleyebiliyor.



NASA'nın 1990 yılından bu yana aktif olarak kullandığı Hubble uzay teleskobu, son günlerde interaktif kullanım için internet kullanıcılarının erişimine açıldı.



Doğum günü uzay fotoğrafınızı nasıl alacağınızı öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...