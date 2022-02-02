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NASA doğum günümde gökyüzü ekranı nasıl kullanılır? APOD NASA takvim ekranı

#Doğum Günümde Gökyüzü#Nasa#Doğum Günümde Gökyüzü Nasıldı

Hubble uzay teleskobu, uzaydaki 30 yıllık geçmişini, doğum gününe özel uzay fotoğrafı için açtığı interaktif ekran ile kutluyor. Sosyal medya üzerinden kısa sürede pek çok kişinin gündemini oluşturan Hubble uzay teleskobu doğum günü fotoğrafı, birkaç adımda elde edilebiliyor. Yılın 365 günü için fotoğraf çekimi yapan Hubble uzay teleskobu, böylece kişinin doğum gününde çekilen fotoğrafı erişime sunabiliyor. Peki, Hubble uzay teleskobu nedir ve doğum günü özel fotoğrafı nasıl alınır? İşte, tüm adımlarıyla Hubble uzay teleskobu doğum günü fotoğrafı

1/6NASA doğum günümde gökyüzü ekranı nasıl kullanılır APOD NASA takvim ekranı

Doğum günümde gökyüzü nasıl bir görüntüye sahip sorusu, sosyal medyada popüler olan NASA doğum günümde gökyüzü nasıldı ekranı ile gündemde yer alıyor. Hubble teleskobu ile uzay fotoğraflarını çeken NASA, doğum günü özel arşivi ile 365 güne özel uzay fotoğrafları erişime açtı. 'Hubble birthday' adıyla yayınlanan sayfada, doğum gününde gökyüzünün fotoğrafını merak eden vatandaşlar, kendilerinden istenilen bilgileri girdikten sonra fotoğrafa erişebiliyor ve cihazlarına indirerek sosyal medya üzerinden paylaşabiliyor. Peki, Hubble uzay teleskobu ile doğum gününde gökyüzü nasıl fotoğrafını nasıl indirebilirsiniz? İşte, o konu hakkında basit anlatım

NASA DOĞUM GÜNÜMDE GÖKYÜZÜ EKRANI NASIL KULLANILIR?

NASA, uzayı görüntülediği Hubble teleskobunu güzel bir etkinlik işin erişime açtı. Doğum gününde gökyüzünün nasıl bir halde olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, Hubble internet sitesi üzerinden doğum gün ve ay bilgilerini girerek gökyüzünün o tarihlerde nasıl bir durumda olduğunu görüntüleyebiliyor.

NASA'nın 1990 yılından bu yana aktif olarak kullandığı Hubble uzay teleskobu, son günlerde interaktif kullanım için internet kullanıcılarının erişimine açıldı.

Doğum günü uzay fotoğrafınızı nasıl alacağınızı öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2/6HUBBLE TELESKOBU İLE DOĞUM GÜNÜ UZAY FOTOĞRAFI NASIL GÖRÜNTÜLENİR

HUBBLE TELESKOBU İLE DOĞUM GÜNÜ UZAY FOTOĞRAFI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Doğum gününüzde çekilen uzay görüntülerine ulaşabilmek için öncelikle sayfanın en altında yer alan linke tıklayınız.

Ardından karşınıza çıkacak olan sayfadan "Select Month" alanına doğduğunuz ayı, "Select Date" alanına ise doğduğunuz günü yazınız.

İstenilen bilgileri girdikten sonra "submit" tuşuna basınız.

Karşınıza çıkan arka plan görüntüsü, sizin doğum gününüzde Hubble teleskobunun çektiği görüntüyü oluşturmaktadır.

Görüntüyü indirmek için bilgi ekranının üzerindeki "See Full İmage" tuşuna basınız.

Artık büyük ekran olarak açılan görüntüyü cihazınıza kaydedebilirsiniz.

NASA HUBBLE TELESKOP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/6HUBBLE TELESKOBU NEDİR

HUBBLE TELESKOBU NEDİR?

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş; Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır.

4/6NASA doğum günümde gökyüzü ekranı nasıl kullanılır APOD NASA takvim ekranı

HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçasıdır.

Uzay teleskopların yapımı ilk olarak 1923'te düşünüldü. HUT için 1970'lerde, 1983'te uzaya gönderilmesi hedefiyle fon bulundu ancak proje teknik gecikmeler, bütçe sorunları ve Challenger faciası nedeniyle gecikti. 1990'da yörüngeye yerleştirildikten sonra bilimadamları ana aynanın teleskobun çalışmalarını kısıtlayacak şekilde yanlış yerleştirildiğini tespit etti. 1993 yılında bir uzay mekiği yolculuğunda bu sorun giderildi.

5/6NASA doğum günümde gökyüzü ekranı nasıl kullanılır APOD NASA takvim ekranı

HUT, Dünya atmosferinin dışında konumlanması sayesinde, yeryüzündeki teleskoplara kıyasla pek çok avantaja sahip olabilmektedir: Atmosferin olumsuz etkilerinden (Görüntüde bulanıklık ve havadaki partiküllerden yansıyan ışığın oluşturduğu arka-plan kirliliği gibi) bağımsız görüntü elde edilmesinin yanı sıra, Ozon tabakası tarafından tutulan morötesi ışığın gözlemlenmesi ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir.

1990 yılında fırlatılmasının ardından, astronomi tarihindeki en önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Astronomların astrofizik alanındaki temel problemlerine çözüm bulmakta büyük yarar sağlamıştır. Hubble teleskobu tarafından kaydedilmiş olan Hubble ultra derin alan adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış detaylı görüntüdür. Birçok Hubble gözlemi, en kesin biçimde hesaplanan evrenin genişleme oranı gibi astrofizik alanında birçok çığır açıcı sonuç doğurmuştur.

6/6NASA doğum günümde gökyüzü ekranı nasıl kullanılır APOD NASA takvim ekranı

HUT, uzayda bakımı astronotlar tarafından yapılacak şekilde tasarlanmış tek teleskoptur. Sonuncusu Mayıs 2009'da olmak üzere beş adet bakım uçuşu gerçekleştirilmiştir. İlk servis uçuşu Aralık 1993'te Hubble'ın görüntüleme hatasının düzeltilmesi için gerçekleştirildi. 2, 3A ve 3B bakım uçuşları sırasında çok sayıda alt sistem onarılmış ve birçok gözlem cihazı daha modern ve yetkin olanlarıyla değiştirilmiştir. Ancak 2003 yılında Columbia Uzay Mekiği'nin yaşadığı kazadan sonra beşinci bakım uçuşu güvenlik gerekçeleri ile iptal edildi. Uzun tartışmalardan sonra NASA kararını tekrar gözden geçirdi ve kurumun yöneticisi Mike Griffin son kez olmak üzere bir servis uçuşu yapılmasına karar verdi. STS-125 Mayıs 2009'da gerçekleştirildi; iki yeni cihaz takıldı ve çok sayıda tamir yapıldı. Yeni cihazlar ve düzeltmeler test edilip HUT rutin işlemlerine Eylül 2009'da tekrar başladı.

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