NASA, Ankara'yı tepeden çekti, yüzbinlerce beğeni geldi

NASA'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraf ise bize hiç yabancı değil!
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Uluslararası Uzay İstasyonu, Ankara'nın fotoğrafını tepeden çekti. Rengarenk görünen şehrin bu görüntüsü büyük beğeni topladı.
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NASA'nın bu fotoğrafı paylaşmasıyla birlikte binlerce yorum gelirken, 1 milyonun üzerinde beğeni alması dikkatlerden kaçmadı.
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Diğer yandan NASA'nın daha 'uzak'lardan yolladığı görüntülerin esrarı yıllardır çözülemiyor. Mars'ta yakalanan bu görüntüdeki minik detay, görenleri şaşırtıyor. Oldukça uzaktan çekilen bu görüntüye yaklaştıkça görüntü daha çarpıcı bir hale geliyor.
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NASA, bu görüntü özelinde yorum yapmasa da, sosyal medyada bu görüntüyü paylaşanların büyük bir kısmı bu cismi 'mermi'ye benzetiyor.
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Mars'tan Dünya'ya gelen bu sıra dışı görüntüde bir insan bedeninin yansıması görünüyor. Gözleri aldatan bu görüntünün ne olduğu halen anlaşılamazken, NASA'lı bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Mars'tan çok tuhaf görüntüler Dünya'ya geliyor; bunlardan biri de hâlen ne olduğu anlaşılmayan tabut görüntüsü! NASA'lı bilim insanlarının çözemediği bu görüntüde tabut dikkat çekiyor; gerçekte ne olduğu ise henüz anlaşılmış değil!
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Mars'ta tuğla duvarın ne işi var?
Curiosity tarafından yıllar önce çekilen ve dünyaya gönderilen bu görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve meraklıları tarafından çok sayıda yorum aldı.
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Diğer yandan bu görüntüleri görenlerin bir kısmı da duvar iddiasını 'aptalca' olarak tanımladı. Görüntülerin sahte olabileceği yönünde iddialar ağırlık kazandı.
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Mars'tan gelen bir başka sıra dışı görüntü daha Dünya'ya ulaştı. Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?
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Curiosity, Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikel ve demirden oluşuyor.
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Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.
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Meteorun, Mars'a yakın olan Asteroid Kuşağı'ndan geldiği tahmin ediliyor.
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Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.
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İşte Mars'tan bugüne kadar Dünya'ya gönderilen kafa karıştıran diğer fotoğraflar...
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Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.
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Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.
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Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.
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Görünen objenin bir timsahtan farkı yok.
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Bir insan silüeti...
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Yüzler...
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Kalpler...
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Hep varlığı tartışılagelen bir uzaylı kafa iskeleti sanki...
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Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafa dikkatli bakıldığında ortalara doğru alt taraflarda tıpkı balığı andıran bir nesne göze çarpıyor.
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NASA'nın Mars'tan Dünya'ya geçtiği bir başka görüntüde ise objektife yakalanan objenin ayıyı andırdığı iddia edilmişti.
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Mars yüzeyinde; gözlere, bir buruna, üst çeneye ve iyi korunmuş bir kafa tasına sahipmiş gibi duran tuhaf biçimli bir kaya dikkat çekiyor.
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NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yaratmış, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetilmişti.
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Bu da aynı objenin farklı bir açıdan görüntüsü...
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Yine NASA'nın yayınladığı bu görüntü örümceğe ve yengeçe benzetildi.
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6,4 milyar kilometre yol yapıp 67P kuyruklu yıldızına ulaşan uzay aracı Rosetta'nın gönderdiği görüntülerde uzayda rüzgarın varlığına işaret eden ipuçları kafaları karıştırıyor.
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Ceres'te esrarengiz ışıklar
NASA uzay aracı Dawn'ın yörüngesine yaklaştığı cüce gezegen Ceres'ten elde edilen bir fotoğrafta, gök cisminin yüzeyinde esrarengiz ışıklar dikkat çekti. NASA, ilk gözlemlerde Ceres'in yüzeyinde sadece bir ışık görüldüğünü, en son gözlemde ise iki ışığın belirlenmesinin son derece kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.
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Ceres'te esrarengiz ışıklar
NASA tarafından yapılan açıklamada bilgi veren Almanya'nın Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden Andreas Nathues, "Bu tamamen beklenmedik ve sırrını henüz bilmediğimiz bir durum... Daha parlak olan nokta, kameramızla görüntülemek için çok küçük. Ancak küçük olmasına rağmen Ceres üzerindeki en parlak yeri temsil ediyor" dedi.
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NASA'nın evrendeki gözü olan uzay teleskopu Hubble, evrenimizin "gülümseyen" bir karesini yakaladı. SDSS J1038+4849 isimli galaksi kümesinin fotoğrafı NASA tarafından yayımlandı. Galaksi kümesi, Judy Schmidt isimli amatör bir uzay gözcüsü tarafından keşfedildi. Fotoğrafta "göz" olarak görülen parlaklıklar, iki ayrı galaksi. Yüzü ve gülümseymeyi oluşturan çizgiler ise, "güçlü yerçekimsel mercek" isimli bir etki nedeniyle oluşuyor.
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Curiosity Mars’ta eski bir göle ait izler görüntüledi
NASA’nın Mars’taki Curiosity (Merak) isimli keşif aracı, 154 kilometre genişliğindeki Gale kraterinin milyonlarca yıl önce suyla dolu bir göl olabileceğini kanıtlayan yer şekillerini fotoğrafladı.
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Curiosity Mars’ta eski bir göle ait izler görüntüledi
NASA araştırmacıları, kraterin merkezindeki dağın eteklerine doğru uzanan ve su tortusu çökeltileri içeren kaya yığınları keşfetti. Buna göre, Sharp Dağı’nın yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bu kraterin içinde olmadığı, suyun aşındırmasıyla zamanla oluştuğu düşünülüyor.
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Mars'ta topun ne işi var?
Curiosity’nin çektiği fotoğraflar arasında düz bir kayanın yüzeyinde, mükemmel bir küre şeklindeki bir ‘top’ görülüyor. Biraz tozlu olmakla birlikte, aslında çevresindeki diğer kayalardan farklı bir rengi olduğu da görülebiliyor.
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Mars'ta topun ne işi var?
NASA’daki bilimadamları ise bu fotoğrafta görülen objenin insan ya da uzaylı yapımı bir top olmadığını, yalnızca ‘katılaşma’ yoluyla oluşan bir kayacık olduğunu ifade ediyor.
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Mars'ta topun ne işi var?
Fotoğraftaki obje ilk bakışta Ortaçağ’da kullanılan gülleleri hatırlatıyor. Beynimiz, fotoğraftaki nesnenin insan yapımı (Ya da belki de uzaylı yapımı!) bir top olduğunu bize söylese de, muhtemelen bu yalnızca, inanılmaz aşamalardan geçerek oluşmuş normal bir kaya.
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Mars'ta UFO mu var?
NASA'nın yayınladığı bir başka fotoğraf da tartışmalara neden oldu. Uzun süredir Mars'ta bulunan Curiosity isimli aracın çektiği görüntülerde UFO olduğu düşünülen beyaz bir nokta dikkat çekiyor. Peki gerçekten de bu mümkün mü?
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Mars'ta UFO mu var?
Curiosity'nin çektiği fotoğraflar gerçek. Ancak NASA'dan Justin Maki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Curiosity'nin kamerasında sensörlerin aşırı ısınması sonucu ölü piksel sorunun meydana geldiğini, bu noktaların da bu sorundan kaynaklandığını söyledi.