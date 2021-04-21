Narsist (narsist kişilik bozukluğu) ne demek, narsist kimlere denir? İşte narsist kişilerin özellikleri ve davranışları
Narsist kişilikler günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kişiler. Narsist kelimesinin geçmişi mitolojik kahraman Narkissos'a kadar uzanmaktadır. Narsist kişilik bozukluğunun, üstünlük duygusu, herkes tarafından beğenilme arzusu,i hayranlık beklentisi ve empati yapamama gibi belirtileri vardır. Peki, Narsist ne demek, narsist kimlere denir? İşte narsist kişilerin özellikleri ve davranışları...
1