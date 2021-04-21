Narsist (narsist kişilik bozukluğu) ne demek, narsist kimlere denir? İşte narsist kişilerin özellikleri ve davranışları

'Narsisizmi sosyal medya besliyor' Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, narsisizmi sosyal medyanın beslediğini belirterek, sosyal medyaya çok sayıda kişisel görüntü veren insanların kendisini sergilemesinin narsistliğin belirtisi olduğunu söyledi.



Tarhan, bir etkinliğe katılmak için geldiği Bursa'da AA muhabirine açıklamada, narsisizmin büyüklük hastalığı olarak adlandırıldığını aktardı.



Narsisizmin, insanın kendisini özel, önemli ve üstün görme anlamına geldiğini aktaran Tarhan, "Büyüklük hastalığı olarak da geçiyor. Narsist kişi övgü ile beslenir. Tüm insanların kendisine muhtaçmış gibi bir duygu içindedir. Eleştiriye kapalıdırlar. Kıskançlığı fazladır. Dünyayı kendilerinin etrafında dönüyor gibi bir hisleri vardır. Yani narsist kişilerin egoları yüksektir." ifadesini kullandı.