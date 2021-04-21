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Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 16:31 | 

Narsist (narsist kişilik bozukluğu) ne demek, narsist kimlere denir? İşte narsist kişilerin özellikleri ve davranışları

Narsist kişilikler günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kişiler. Narsist kelimesinin geçmişi mitolojik kahraman Narkissos'a kadar uzanmaktadır. Narsist kişilik bozukluğunun, üstünlük duygusu, herkes tarafından beğenilme arzusu,i hayranlık beklentisi ve empati yapamama gibi belirtileri vardır. Peki, Narsist ne demek, narsist kimlere denir? İşte narsist kişilerin özellikleri ve davranışları...

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Narsist kişi; kendisini fazla beğenen, üstün gören, hep takdir ve ilgi bekleyen, imtiyazlı olduğuna inanan, özel ilgi isteyen kişiler olarak tanımlanmaktadır. Narsist kişiler, kendileriyle meşgul gibi görünseler de aslında kendilerini değersiz, hissetme eğilimi içindedirler. Narsist kişilik özelliğine sahip kişiler kendisini aşırı beğendiğinden aslında mutludur. Asıl sıkıntıyı narsistlerle birlikte yaşamak zorunda olan kişiler yaşarlar

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Narsistler kendilerini piramidin en tepesinde görürler. Bu nedenle çevrelerindeki insanlardan ya çok bahsetmezler ya da bahsettiklerinde sadece kötü yönlerini anlatırlar. Bu onlarından başkaları üzerinden de kendi egolarını şişirmenin bir diğer yoludur.

3Narsistik kişilik belirtileri neler

Narsistik kişilik belirtileri neler?

Narsistik kişilik özelliklerini şöyle tarif edebiliriz: özgüvenli, cesur ya da girişimci.

İş hayatına kafayı takış, buradaki başarılarını durmaksızın muhabbet mevzusu yapan ve abartan şahsiyet…

Bu grup her alanda iddialı değildir ancak başarılı oldukları ve kendilerini tarif ettikleri alanlarda yüksek iddia sahibidirler.

Önemsenme duygusunu isteyen ve bunun hakkı olduğunu düşünen ‘ narsistik kişilik’ dışarıdan gelen yorumların kendisini etkilemesine izin vermez.

4Narsisizmi sosyal medya besliyor

'Narsisizmi sosyal medya besliyor'

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, narsisizmi sosyal medyanın beslediğini belirterek, sosyal medyaya çok sayıda kişisel görüntü veren insanların kendisini sergilemesinin narsistliğin belirtisi olduğunu söyledi.

Tarhan, bir etkinliğe katılmak için geldiği Bursa'da AA muhabirine açıklamada, narsisizmin büyüklük hastalığı olarak adlandırıldığını aktardı.

Narsisizmin, insanın kendisini özel, önemli ve üstün görme anlamına geldiğini aktaran Tarhan, "Büyüklük hastalığı olarak da geçiyor. Narsist kişi övgü ile beslenir. Tüm insanların kendisine muhtaçmış gibi bir duygu içindedir. Eleştiriye kapalıdırlar. Kıskançlığı fazladır. Dünyayı kendilerinin etrafında dönüyor gibi bir hisleri vardır. Yani narsist kişilerin egoları yüksektir." ifadesini kullandı.

5Batı toplumlarında narsist oranı yüzde 50yi bulabiliyor

"Batı toplumlarında narsist oranı yüzde 50'yi bulabiliyor"

Tarhan, dünyada narsist kişiliğin gittikçe arttığına dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Normalde toplumlarda ortalama yüzde 10-15 civarında narsisizm görülürken, batı toplumunda bu oran yüzde 50'yi bulabiliyor. Narsisizmi sosyal medya besliyor. Sosyal medyayı toplumda iletişim aracı olarak kullanmayıp, kendisini sergileme aracı olarak kullanıyorsa bir insan, narsisizmi destekliyordur ve o kimse mutlu olamaz. Sosyal medya tarafsızdır. Doğru yönde kullanılırsa insanlarla sosyal beceriyi geliştirir. Kendi egosunu şişirmek için kullanırsa insanlarla ego savaşı yapmasına sebep olur ve insanı yalnızlaştırır."

Narsist kişilere tavsiyelerde bulunan Tarhan, "Narsist bireylerin bir iyilik yapacakları zaman gizliden yapmaları tavsiye edilir. Bu onlara çok zor gelir. Sessiz iyilikler yapmayı öğrenebilirse narsist özelliğini yenmiş olur. Eleştiriye açık olmaları da gerekiyor. Eleştiriyi kabul edebiliyorsa narsist özelliğini yeniyor demektir." sözlerine yer verdi.

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