Narsist ne demek? Histerik kişilik bozukluğu nedir? İşte narsisizm ve histerik kişilik bozukluğu ile ilgili bilgiler

NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ DSM’4 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) göre belirlenen kriterlerde, kişinin narsisistik kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için aşağıdaki maddelerden en az 5 tanesini ya da 5 taneden daha fazlasını karşılaması gerekmektedir. Bu maddeler;



1-Büyüklenirler (Örn. Başarılarını ve yeteneklerini abartır, gösterdiği başarılarla oransız biçimde üstün biri olarak görünme beklentisi içindedir.)



2- Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da yüce bir sevgi düşlemleriyle uğraşır durur.



3- Özel ve eşi benzeri bulunmaz biri olduğuna ve ancak özel ya da üstün diğer kişilerce ya da kurumlarca anlaşılabileceğine ve ancak onlarla ilişki kurması gerektiğine inanır.



4- Çok beğenilmek ister.



5- Hak ettiği duygusu içindedir (Özellikle kayırılacak bir tedavi göreceğine ya da her ne istiyorsa yapılacağına ilişkin anlamsız beklentiler içinde olma.)



6- Kendi çıkarı için başkalarını kullanır.



7- Eş duyum yapamaz. Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini anlamak istemez.



8- Sıklıkla başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.