Nargile yasağı kalktı mı? 1 Temmuz nargile yasağı detayları
Nargile yasağı kalktı mı ve devam edecek mi sorusu, 1 Temmuz tarihi itibariyle gündemde yer almaya başladı. Koronavirüs döneminde sağlık açısından getirilen nargile yasağı, 1 Temmuz tarihi itibariyle bazı hususlarda normalleşmeye gidilmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Peki, nargile yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Nargile yasağı hakkında detaylar pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecinde bir sonraki adımın atılmasıyla birlikte kafelerde nargile yasağı olup olmadığını merak eden vatandaş, internet üzerinden konunun detaylarını öğrenmek istedi. Peki, nargile yasağı 1 Temmuz itibariyle kalktı mı? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etti. Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili şunları söyledi;
Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.
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1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.