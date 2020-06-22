MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNargile kafeler ne zaman açılacak?
GeriGündem Nargile kafeler ne zaman açılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 17:51,

Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken, can kaybı 468 bini aştı. Ülkemizde alınan tedbirler devam ederken kontrollü sosyal hayata geçiş aşamaları da yürürlüğe giriyor. Belli şartlara tabi olarak açılan kafelerin ardından şimdi ise nargile içilen mekanların açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, nargile kafeler ne zaman açılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını devam ederken, alınan tedbirlerden bazıları da devam etmekte. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları kapsamında kafe gibi mekanlar açılmaya başlamış, ancak binlerce müdavimi bulunan nargile kafeler kapalı kalmıştı. Şimdi ise nargile kafelerin yeniden faaliyete geçeceği tarih sorgulanıyor. İşte, 'Nargile kafeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

2NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK
Abone Olgoogle-news

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

3
Abone Olgoogle-news

Bu tarz mekanların yeniden ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Konuya dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi