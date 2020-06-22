Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken, can kaybı 468 bini aştı. Ülkemizde alınan tedbirler devam ederken kontrollü sosyal hayata geçiş aşamaları da yürürlüğe giriyor. Belli şartlara tabi olarak açılan kafelerin ardından şimdi ise nargile içilen mekanların açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, nargile kafeler ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgını devam ederken, alınan tedbirlerden bazıları da devam etmekte. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları kapsamında kafe gibi mekanlar açılmaya başlamış, ancak binlerce müdavimi bulunan nargile kafeler kapalı kalmıştı. Şimdi ise nargile kafelerin yeniden faaliyete geçeceği tarih sorgulanıyor. İşte, 'Nargile kafeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
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Bu tarz mekanların yeniden ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Konuya dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.