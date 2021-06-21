Gündem Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 20:26 | 21 Haziran 2021 - 20:26

Nargile kafeler açıldı mı? Kafelerde nargile serbest mi oldu? Kabine kararları araştırılıyor

Nargile kafeler ya da kafelerde nargile serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı öncesinde çok sayıda kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kafelerde nargile yasağı için geçtiğimiz aylarda genelge ile netlik kazandıran İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir kez daha açıklama yapmıştı. Peki, nargile kafeler açıldı mı? İşte, kafelerde nargile serbest mi ve nargile kafeler açıldı mı sorusuna yönelik detaylı bilgiler