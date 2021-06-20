Nargile kafeler açıldı mı? Kafelerde nargile serbest mi?
Nargile kafeler ya da kafelerde nargile serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı öncesinde çok sayıda kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kafelerde nargile yasağı için geçtiğimiz aylarda genelge ile netlik kazandıran İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir kez daha açıklama yapmıştı. Peki, nargile kafeler açıldı mı? İşte, kafelerde nargile serbest mi sorusuna yönelik detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı ile birlikte nargile kafeler için yapılacak açıklama merak ediliyor. Son genelgede "Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti. Peki, kafelerde nargile serbest mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KAFELERDE NARGİLE SERBEST Mİ?
Kafelerde nargile serbestisi konusu henüz netlik kazanmadı. 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı'nda nargile kafelerin durumunun ele alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı.