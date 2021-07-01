Nargile kafeler açıldı mı? İşte nargile salonları hakkında son gelişmeler

Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Öte yandan bir yıldan uzun süredir kapalı olan nargilekafelerin akıbeti de merak konusu oldu. İşte, "Nargile kafeler açıldı mı?" sorusunun yanıtı...