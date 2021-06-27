Nargile kafeler açılacak mı? Kafelerde nargile serbest oldu mu? 1 Temmuz kararları genelgede açıklandı
Nargile salonlarının durumunun da yer aldığı 1 Temmuz normalleşme genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Vaka sayısının düşmesi ve aşılama oranının hızlanmasıyla beraber Türkiye 1 Temmuz'da yeni bir döneme adım atacak. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'ndan alınan karara göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerinin nargile servisi yapamayacağı bildirildi. Peki, nargile kafeler ne zaman açılacak? İşte, 1 Temmuz genelgesinde yer alan nargile kafelerin durumu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Nargile kafeler açıldı mı sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer aldı. Sokağa çıkma yasaklarından, kamu, kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine kadar maddelerin yer aldığı genelgede nargile kafelerin durumu netlik kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz genelgesine göre nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.
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NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği günden itibaren tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebileceğine işaret edilen genelgede, "Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir." bilgisine yer verildi.
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Genelgede, park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerle getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:
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"Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde her bir etkinlik/faaliyetle ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, STK'ler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.