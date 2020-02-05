Son dakika haberler: Nancy Pelosi'nin Trump'ın arkasından yaptığı hareket olay yarattı

İran'a "kısa sürede ekonominizi düzeltiriz" mesajı İran'da son dönemde yapılan protesto gösterilerine de dikkati çeken Trump, "İran rejimi nükleer silah arayışından vazgeçmeli, terör yaymayı bırakmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalı. Güçlü yaptırımlarımız sayesinde, İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz, ama yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Hangi yolu seçeceklerini bir görelim. Bu tamamen onlara kalmış." diye konuştu.