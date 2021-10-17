Namaz abdesti nasıl alınır? Resimli abdest alma rehberi (kolay anlatım)
Namaz abdesti nasıl alınır farzları nelerdir gibi sorular, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Abdest alma sırası riayet edilmesi gereken önemli bir dini vecibedir. Resimli abdest alma rehberi, bu açıdan abdest almayı öğrenebilme kapsamında önemlidir. Abdest, İslam dininin önemli hükümleri arasında yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'de 'Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın' ayeti ile önemi vurgulanan abdest, farz olarak nitelendirilmektedir. Peki, abdest nasıl alınır ve abdest alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için resimli abdest alma rehberi
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1
ABDEST NASIL ALINIR: 1-ELLER
Abdest, su ya da toprak aracılığıyla alınabilmektedir. Su bulunmayan ortamlarda teyemmüm ile alınan abdest, suya erişilen koşullarda kullanılmamaktadır. İşte, abdest alınışı hakkında adım adım bilgiler
Abdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
2
ABDEST: 2-AĞIZ
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
3
ABDEST: 3-BURUN
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
4
ABDEST: 4-YÜZ
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
5
ABDEST: 5-SAĞ KOL
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
6
ABDEST: 6-SOL KOL
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
7
ABDEST: 7-BAŞ
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
8
ABDEST: 8-KULAKLAR
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
9
ABDEST: 9-ENSE
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
10
ABDEST: 10-SAĞ AYAK
Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
11
ABDEST: 11-SOL AYAK
Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.