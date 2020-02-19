Nakit parayla birlikte gelen tehlike

Yıllar geçtikçe daha çok kredi kartı kullanmaya başladık ancak nakit kullanımı da elbette sürüyor. Peki nakit parayla gelen tehlikenin farkında mısınız?
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Her gün temas ettiğimiz nakit paralarla ilgili çok çarpıcı bir açıklama yapıldı. İşte Mastercard ve Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın çarpıcı sonuçları...
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Salgın hastalıkların tüm dünyayı endişelendirdiği bugünlerde; virüs, mikrop ve bakterilerin yayılmasında nakit paranın etkisi konuşulurken, bazı ülkeler nakit paraları ultraviyole ışınlar ile temizlemek üzere çalışma başlattı.
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2013 yılında, Mastercard ve Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise Avrupa’daki ortalama bir banknotun, sağlığa zarar verme potansiyeline sahip 26 binbakteri taşıdığına dikkat çekilmişti.
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Aynı araştırmaya göre, en yeni paranın üzerinde bile ortalama 2.400 bakteri bulunduğu, bu bakterilerin ise idrar ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtilmişti. ABD’de yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise nezle gibi bulaşıcı bir virüs, enfekte olan birinin dokunduğu parada 12 gün boyunca yaşıyor.
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Avrupalılar arasında, nakit paranın kirli olduğu inancına en fazla sahip grup ise Türkler. Türk halkının yüzde 86’sı nakit paranın hijyenik olmadığını düşünüyor ve yüzde 40’ı paraya dokunduktan sonra mutlaka ellerini yıkıyor. Bu oran, kadınlarda yüzde 45’e, 55 yaş üzerinde ise yüzde 48’e kadar çıkıyor.
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Araştırmaya katılan Türk tüketicilerin yüzde 88’i, başka birinin diş fırçasını kullanmayı ve umumi tuvaletleri “kirli” olarak tanımlarken, ikinci sırada ise, yüzde 86’lık oranla nakit para ellemek geliyor. Nakit paranın ardından kâğıt mendil paylaşmak, toplu taşıma araçları, kapı tokmakları, bilet gişeleri ve otomatlar hijyenik olmayan nesne ve durumlar olarak tanımlanıyor. Paranın kirli olduğuna inanç, kadın tüketicilerde yüzde 91’e kadar çıkıyor.
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ATM'lerdeki gizli tehlikeye aman dikkat!
ATM'lerden para çekerken pek çoğumuz dikkatli davranmıyoruz; bakın dikkatsiz davrandığımızda ATM önünde bizi bekleyen tehlike ne?
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Şu an bu gördüğünüz aparat sıradan görünüyor. Yani herhangi bir tehlike yok ve kolayca para çekebileceğinizi düşünüyorsunuz; ancak aslında büyük bir sıkıntı var!
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Oysa ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!
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Yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.
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Ve kolayca elimizde kalıyor! Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?
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Aslında içinde gizli bir kamera bulunuyor.
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Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri kaydediyor.
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Gücünü de telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor.
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Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.
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Kartınızı yerleştirdiğiniz bu bölüm de aslında hiç masum değil!
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Şimdi hafifçe bu parçayı da kendimize çekiyoruz.
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O da ne! Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer...
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Dışarıdan bakıldığında gerçeğinden ayırmak oldukça güç.
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Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?
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Kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistem yer alıyor.
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Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.
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Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar.
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Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.
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Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.
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Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi bu şekilde tutun.