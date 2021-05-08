Nakdi ücrette tarih belli oldu - Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ne zaman ayın kaçında yatacak?
Kamuoyunda ücretsiz izin ödemesi olarak da bilinen nakdi ücret desteğinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Devletin her ay ödediği ve nisandan itibaren 1.500 liraya yükseltilen nakdi ücret desteği, bayram öncesi hesaplarda olacak. Peki,a nkdi ücret desteği (ücretsiz izin) ne zaman ayın kaçında yatacak?
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Nisan ayı nakdi ücret desteğiyle ilgili soru işaretleri giderildi. Bu ay zamlı yatırılacak olan nakdi ücret desteği hafta içi hesaplara geçmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret ödemelerinin tarihini paylaştı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Devletin her ay ödediği ve nisandan itibaren 1.500 liraya yükseltilen nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için 4 şart var:
1) 4447 sayılı kanunun kapsamında bulunmak.
2) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak.
3) Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmamak.
4) Emekli aylığının bulunmaması. Hak kazananlara nakdi ücret desteği her ayın başında ödeniyor. Nakdi ücret desteği de 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek.