Nakdi ücrette tarih belli oldu - Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ne zaman ayın kaçında yatacak?

Devletin her ay ödediği ve nisandan itibaren 1.500 liraya yükseltilen nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için 4 şart var:



1) 4447 sayılı kanunun kapsamında bulunmak.



2) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak.



3) Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmamak.



4) Emekli aylığının bulunmaması. Hak kazananlara nakdi ücret desteği her ayın başında ödeniyor. Nakdi ücret desteği de 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek.