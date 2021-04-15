Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanacak? Ücretsiz izin desteği (nakdi ücret) verilen sektörler güncellendi
Nakdi ücret desteği alacak olan işletmeler yeniden güncellendi. Pandemi döneminde çalışanlara sağlanan, ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteğinde sektörler arttırıldı.Torba yasa görüşmeleri ile halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları sürede verilen nakdi ücret desteği ile böylece ücretsiz izinde olanlara aylık 1.500 lira ödenecek. Milyonların gözü şimdi, nakdi ücret desteğinden kimler yararlanacak? sorusunun yanıtında. İşte, ücretsiz izin desteği verilecek sektörler ve konu ile ilgili ayrıntılar.
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Ücretsiz izin desteği ile ilgili son gelişmeler gündeme geldi. Salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen ücretsiz izin desteği ya da bir başka adıyla nakdi ücret desteği alan sektörler genişletildi. Buna göre, internet kafe, düğün salonu işletmesi, güzellik salonları, hamam sauna gibi işletmeler listeye yeni giren sektörler oldu. Öte yandan, halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarının 50 liraya çıkarılacağı gündemde yer alan bir diğer konu oldu.
TBMM'de görüşmeleri devam eden torba yasa görüşmeleri kapsamında yasaya 21 önerge verildi. Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı arttırıldı. Düzenlemeyle yiyecek ve içecek sektörüne, diğer sektörlerden farklı olarak getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletilmiş oldu.
Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.
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LİSTEYE YENİ GİREN SEKTÖRLER
-İnternet kafelerin faaliyetleri
-Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
-Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
-Bilardo salonlarının faaliyetleri
-Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
-Oyun makinelerinin işletilmesi
-Güzellik salonlarının faaliyetleri
-Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri
-Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri,
-Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri de eklendi.
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Önemli düzenlemelerden biri, salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen ücretsiz izin desteği ya da bir başka adıyla nakdi ücret desteği ile ilgili. Nakdi ücret desteğinin miktarı artırılıyor. Geçen sene salgının başlaması ile nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından günlük 39.24 lira ödeniyordu. 2021’in başında bu tutar 47.70 liraya, aylık da 1.420 liraya çıkartıldı. Şimdi ise Torba Kanunla bu tutar, günlük 50 liraya çıkartılıyor. Böylece ücretsiz izinde olanlara aylık 1.500 lira ödenecek.
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3 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Hürriyet yazarı Noyan Doğan nakdi ücret desteği ile ilgili 8 Nisan 2021 tarihli köşesinde şunları kaleme almıştı; Torba Yasa ile özellikle, salgında kısıtlamalar nedeniyle sorun yaşayan ve yaklaşık 3 milyona yakın kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine ayrı bir destek geliyor. Yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021’in mart ayında sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan ve ücretsiz izinde olduğu süre içinde nakdi ücret desteğinden yararlanamayan çalışanlara günlük 50 lira ödeme yapılacak. Bir anlamda bu çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlandırılacak. Ancak bu ödeme nisan ve mayıs ayları için yapılacak. Yani, yeme ve içme sektöründe çalışıp da ücretsiz izne çıkartılıp, hiçbir destek alamayan çalışanlara; nisan ve mayıs aylarında aylık 1.500 lira nakdi ücret desteği ödenecek.
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Yiyecek, içecek sektörüne destek bu kadarla da sınırlı değil. Torba tasarının yasalaşması halinde, yine yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde bu yılın mart ayında sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayıs aylarında da ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu çerçevede nisan ve mayıs ayları için prime esas kazancın alt sınırı olan 3.577 lira üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı -ki, bu da 1.341 lira ediyor- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek.