Nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin parası sorgulama ile ilgili bilgiler
Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara banka hesapları ve PTT üzerinden nakdi ücret ödemeleri yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haziran ayı nakdi ücret ödemelerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin parası sorgulama ile ilgili bilgiler…
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Bir ay daha uzatılmasına karar verilen nakdi ücret ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin parasının ödeneceği tarihle ilgili bilgilendirmede bulunmuştu. Nakdi ücret ödemelerinin yatıp yatmadığı e Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor.
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NAKDİ ÜCRET ÖDEMELERİ YATTI MI?
Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı. İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere 8 Temmuz’da ödeme yapıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanların ise nakdi ücret ödemeleri bugün yapılacak.
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NAKDİ DESTEK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
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ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.
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Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.