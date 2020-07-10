Nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin parası sorgulama ile ilgili bilgiler

NAKDİ DESTEK SORGULAMA NASIL YAPILIR? Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.