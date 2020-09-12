Nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin desteği (nakdi destek ödemesi) sorgulama
Nakdi ücret desteği ödemeleri beklenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Koronavirüs pandemi döneminde işten çıkarılan ancak işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen ücretsiz izin desteği vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Nakdi destek ödemesi sorgulamaları İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresi ile gerçekleşiyor. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? İşte, ücretsiz izin desteği sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Eylül ayı nakdi destek ödemeleriyle ilgili gelişmeler son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Her ay nakdi destek ödemesinden faydalanan vatandaşlara ödenen ücretler, 8 Eylül tarihinde yatırılmaya başlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin T.C kimlik numarasının son hanesine yapılacağını ifade etti. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
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Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
İşkur’un rakamlarına göre, işten çıkarma yasağı kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara verilen nakdi ücret desteği de, 2 milyona yakın kişiye verilmiş durumda. Buna göre Temmuz ayı itibariyle toplamda 1 milyon 901 bin 212 kişi ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği aldı. Ücretsiz izin desteği olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan verilen nakdi ücret desteği toplamı da 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL’ye ulaştı.