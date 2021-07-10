Ekonomi Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 03:24 | 10 Temmuz 2021 - 03:24

Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatırılacak? Temmuz ayı 2021 nakdi ücret desteği e devlet sorgulama ekranı

Nakdi ücret desteği, haziran ayı ödemeleri için tarih netleşti. Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla İŞKUR tarafından yapılan ödemeler devam ederken, Bakan Vedat Bilgin, açıklamalarda bulundu. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin faydalandığı haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği IBAN bilgisi ile hesaplara aktarıldı. Ödemeler e devlet üzerinden sorgulanacak. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? İşte, 2021 nakdi ücret desteği e devlet sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.