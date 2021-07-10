Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatırılacak? Temmuz ayı 2021 nakdi ücret desteği e devlet sorgulama ekranı
Nakdi ücret desteği, haziran ayı ödemeleri için tarih netleşti. Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla İŞKUR tarafından yapılan ödemeler devam ederken, Bakan Vedat Bilgin, açıklamalarda bulundu. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin faydalandığı haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği IBAN bilgisi ile hesaplara aktarıldı. Ödemeler e devlet üzerinden sorgulanacak. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? İşte, 2021 nakdi ücret desteği e devlet sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Nakdi ücret desteği yattı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 3 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarılan nakdi ücret desteği 9 Temmuz'da hesaplara yatmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin, IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Ödemelerin yapılıp yapılmadığı e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
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Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin yarın banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılmış oldu.