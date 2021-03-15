Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği hakkında açıklama
Nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan desteklerden biri olan nakdi ücret desteği her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ödemelerin hangi tarihe kadar uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar
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Nakdi ücret desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği ile ilgili son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk açıklamasında desteğin 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
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İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.