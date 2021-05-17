Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Açıklama geldi

Nakdi ücret desteği için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. İş yeri tarafından ücretsiz izne çıkarılan kişilerin yararlanabildiği nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecekti. İş yerlerinin tam kapanma süreci dolayısıyla kapalı tutulacak olması nedeniyle bu süreç bir süre daha uzatıldı. Nakdi ücret desteği ödemeleri haziran ayına kadar uzatılmış oldu. İşte, o açıklamalar
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Nakdi ücret desteği için son tarih haziran olarak duyuruldu. Haziran ayına kadar devam edecek olan nakdi ücret desteğinin sonraki süreçte devam edip etmeyeceği ise alınacak olan kararlara göre netlik kazanacak. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte, o açıklama hakkında detaylı bilgiler
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
iŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
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Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.