Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? İşte işsizlik ödemelerinde son durum
Nakdi ücret desteği vatandaşların gündemindeki konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu. Peki, nakdi ücret desteği uzatılacak mı?
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Kovid-19 salgınında aşılmanın artması ve vaka sayısının düşmesiyle normal hayata dönüşte yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Yeni dönemde, salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması ve nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi. İşte, işsizlik ödemelerinde son durum...
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Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.
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Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.
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Söz konusu ödemeler sona erdi. Uzatılacağına dair henüz bir gelişme yok.