Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) yattı mı? İşte nakdi ücret desteğinden faydalanacaklar

KİMLER ALABİLİYOR? İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici 10. Madde uyarınca, her türlü iş ve hizmet sözleşmesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni hariç 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemiyor. Diğer yandan 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenler işçileri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne gönderebiliyor. Salgın döneminde uygulanan bu tip ücretsiz izin için işverenin işçiden onay alması gerekmiyor. Ayrıca işçi bu şekilde ücretsiz izne gönderilmiş olmak nedeniyle işyerinden tazminatını alarak da ayrılamıyor. Bu düzenleme halen devam ettiği için tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile talep azlığı nedeniyle işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçilerin işveren tarafından ücretsiz izne gönderilmesi mümkün.



1-) 4447 sayılı Kanunun kapsamında olmak

2-) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak

3-) Kısa çalışma ödeneği almıyor olmak

4-) Emekli aylığı almıyor olmak