Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) yattı mı? İşte nakdi ücret desteğinden faydalanacaklar

On binlerce çalışan tam kapanma döneminde ücretsiz izne gönderildi. Ve bütün ücretsiz izinde olanlar nakdi destek yardımını bekliyor. Çalışma Bakanlığı nakdi ücret desteğiyle ilgili tarih bilgi verdi. Peki nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabilecek?
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1
Koronavirüs nedeni ile işlerine ara vermek zorunda kalan vatandaşlara nakdi ücret desteği veriliyor. Nakdi ücret desteğinin tutarı nisan ayı ile birlikte günlük net 50 TL’ye yükseltilmişti. Bu çerçevede nisan ayının tamamında ücretsiz izinde olan bir işçiye net 1500 TL nakdi ücret desteği ödenecek. Ekonomik sıkıntılara destek olmak amacı ile verilen nakdi ücret desteği 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Sürenin uzatılmasıyla birlikte gözler nisan ayı nakdi ücret desteğinin yatacağı tarihe çevrildi.
2
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN’ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.
3
GEÇEN SENE BAŞLAMIŞTI
Geçen sene salgının başlaması ile nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından günlük 39.24 lira ödeniyordu. 2021’in başında bu tutar 47.70 liraya, aylık da 1.420 liraya çıkartıldı. Şimdi ise Torba Kanunla bu tutar, günlük 50 liraya çıkartılıyor. Böylece ücretsiz izinde olanlara aylık 1.500 lira ödenecek.
4
KİMLER ALABİLİYOR?
İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici 10. Madde uyarınca, her türlü iş ve hizmet sözleşmesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni hariç 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemiyor. Diğer yandan 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenler işçileri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne gönderebiliyor. Salgın döneminde uygulanan bu tip ücretsiz izin için işverenin işçiden onay alması gerekmiyor. Ayrıca işçi bu şekilde ücretsiz izne gönderilmiş olmak nedeniyle işyerinden tazminatını alarak da ayrılamıyor. Bu düzenleme halen devam ettiği için tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile talep azlığı nedeniyle işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçilerin işveren tarafından ücretsiz izne gönderilmesi mümkün.
1-) 4447 sayılı Kanunun kapsamında olmak 2-) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak 3-) Kısa çalışma ödeneği almıyor olmak 4-) Emekli aylığı almıyor olmak