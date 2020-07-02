Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin ödeneği) ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.’ ifadelerini kullanmıştı.



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ‘Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.’ dedi.

Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların da T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır. 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da,

İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0,2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak.