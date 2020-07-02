Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin ödeneği) ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı
Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretsiz izin ödemeleri her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında ödemelerin hangi tarihler aralığında yapılacağını duyurdu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. İşte detaylar...
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Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.’ ifadelerini kullanmıştı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ‘Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.’ dedi. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların da T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır. 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0,2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri bir süre daha devam edeceği müjdesini vermişti. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sondası yaptığı açıklamada nakdi ücret desteği müjdesi verdi. Erdoğan açıklamalarında “İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.” ifadelerini kullandı.