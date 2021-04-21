Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaşı) ne zaman son, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteğinde son gelişmeler

Kısa Çalışma Ödeneği gibi nakdi ücret desteği de binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Uzatma kararları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti.