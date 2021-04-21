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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 17:09 | 

Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaşı) ne zaman son, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteğinde son gelişmeler

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili alınan karar ardından gözler nakdi ücret desteği ödemelerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Peki, nakdi ücret desteği ödemelerinde son durum ne? Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaşı) ne zaman son, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteğinde son gelişmeler...

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Kısa Çalışma Ödeneği gibi nakdi ücret desteği de binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Uzatma kararları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti.

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Eski Bakan, Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından nakdi ücret desteğiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Son alınan karara göre nakdi ücret desteği ödemeler mayısın 17'sine kadar devam edecek.

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Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek.Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.

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