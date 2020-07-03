MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatar?
GeriGündem Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 22:15,

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatar?

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, haziran ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar temmuz ayı ile birlikte hız kazandı. Söz konusu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen miktarın hesaplarına ne zaman ödeneceğini sorgularken, beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. İşte, haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında son gelişemeler...

2BAKAN TARİH VERDİ
Abone Olgoogle-news

BAKAN TARİH VERDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

3
Abone Olgoogle-news

Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi