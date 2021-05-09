NAKDÄ° ÃœCRET DESTEÄžÄ° NE KADAR? 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in ise gÃ¼nlÃ¼k nakdi Ã¼cret desteÄŸi miktarÄ±, 13 Ocak 2021 tarihli CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile asgari Ã¼cret artÄ±ÅŸ oranÄ±nda (%21,56) artÄ±rÄ±larak gÃ¼nlÃ¼k 47,70 TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Nakdi Ãœcret DesteÄŸi, bir ay iÃ§erisinde en fazla 30 gÃ¼n olmak Ã¼zere iÅŸÃ§inin kendisine Ã¶denmektedir. Nakdi Ã¼cret desteÄŸi 1500 lira olarak aÃ§Ä±klandÄ±.