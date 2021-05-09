Nakdi ücret desteÄŸi ne zaman yatacak? Tarih açÄ±klandÄ±
Nakdi Ã¼cret desteÄŸi ne zaman yatacak sorusu yanÄ±t buldu. Nisan ayÄ± nakdi Ã¼cret desteÄŸi Ã¶demesi iÃ§in yapÄ±lacak olan duyuruyu bekleyen vatandaÅŸlar iÃ§in Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan gerekli aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±. Peki, nakdi Ã¼cret desteÄŸi ne zaman yatacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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1
Nakdi Ã¼cret desteÄŸi, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen tarihlerde hesaplara yatÄ±rÄ±lacak. Ã–demeler, 10 MayÄ±s tarihinde hesaplara geÃ§miÅŸ olacak.
2
Nisan ayÄ± nakdi Ã¼cret destek Ã¶demeleri bu ay zamlÄ± olarak yatÄ±rÄ±lacak.Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin tarafÄ±ndan 10 MayÄ±s tarihinde Ã¶demelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulurkenÂ CNN TÃ¼rk Muhabiri GÃ¼lÅŸen CoÅŸkunÂ nakdi Ã¼cret destek Ã¶demeleriyle ilgili detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±.Â
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Ã–demeler yarÄ±n yani 10 MayÄ±s'ta hesaplara yatÄ±rÄ±lacak.Â Ã–demeler banka hesaplarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lacak. AncakÂ sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalÄ± olan kiÅŸilerin Ã¶demeleri PTT tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
4
NAKDÄ° ÃœCRET DESTEÄžÄ° NE KADAR?
2021 yÄ±lÄ± iÃ§in ise gÃ¼nlÃ¼k nakdi Ã¼cret desteÄŸi miktarÄ±, 13 Ocak 2021 tarihli CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile asgari Ã¼cret artÄ±ÅŸ oranÄ±nda (%21,56) artÄ±rÄ±larak gÃ¼nlÃ¼k 47,70 TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Nakdi Ãœcret DesteÄŸi, bir ay iÃ§erisinde en fazla 30 gÃ¼n olmak Ã¼zere iÅŸÃ§inin kendisine Ã¶denmektedir. Nakdi Ã¼cret desteÄŸi 1500 lira olarak aÃ§Ä±klandÄ±.