Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde tarih yaklaşıyor

Nakdi ücret desteği ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay 9 Şubat tarihinde yapılan ödemeler için gözler Bakanlık'tan yapılacak açıklamaya çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile hayata geçirilen nakdi ücret desteği şubat ayı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nakdi ücret desteği, her ay İŞKUR tarafından ayın 8'inde yatırılıyor. Bu ayki ödemelerin de 8 ya da 9 Mart'ta yapılması ön görülüyor.