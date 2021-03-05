Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinde tarih yaklaşıyor
Nakdi ücret desteği ödemeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Bir seneye yakındır uygulanan, işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteği bu ay son kez hesaplara yatırılacak. Pandemi döneminde istihdamı korumak adına ödenen nakdi ücret desteği çalışanların banka hesaplarına İBAN bilgisi ile ödenecek. Gözler şimdi şubat ayı Nakdi ücret desteği ödeme tarihine çevrildi. Peki, şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili bilgiler.
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Nakdi ücret desteği ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz ay 9 Şubat tarihinde yapılan ödemeler için gözler Bakanlık'tan yapılacak açıklamaya çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile hayata geçirilen nakdi ücret desteği şubat ayı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nakdi ücret desteği, her ay İŞKUR tarafından ayın 8'inde yatırılıyor. Bu ayki ödemelerin de 8 ya da 9 Mart'ta yapılması ön görülüyor.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde yatırılıyor. Bu ayki ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 8-9 Mart'ta yapılması ön görülüyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini hatırlatmıştı.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
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Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.
Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.