Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Gözler temmuz ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihinde

Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 30 Haziran’a kadar çekilen nakdi ücret desteği herhangi bir uzatma kararı alınmadığı için bu ay son kez yatırılacak. Ödemelerin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden kontrol edilecek. Ancak temmuz ayı nakdi ücret desteğinin ödeme tarihine yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.