Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Gözler temmuz ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihinde
Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatırılacağı temmuz ayının ilk haftasıyla beraber gündeme geldi. Pandemi döneminde işsizlik maaşından yararlanamayan çalışanlara verilen nakdi ücret desteği temmuz ayında son kez hesaplara yatırılacak.2020 yılında başlayan nakdi ücret desteği çalışanların banka hesaplarına ödenecek. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleşecek. Gözler şimdi haziran ayına ilişkin ücretsiz izin desteği ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, 2021 temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 30 Haziran’a kadar çekilen nakdi ücret desteği herhangi bir uzatma kararı alınmadığı için bu ay son kez yatırılacak. Ödemelerin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden kontrol edilecek. Ancak temmuz ayı nakdi ücret desteğinin ödeme tarihine yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de haziran ayına ilişkin (temmuz ayı) ödemelerinin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Bu bilgiler kapsamında nakdi ücret desteğinin bu hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.
Ödemelerin yapılım yapılmadığı "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanacak.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.