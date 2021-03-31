Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Gözler nakdi ücret desteği ödemelerinde
Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Şimdi gözler mart ayı ödemelerine çevrildi. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde nakdi ücret desteğinin uzatıldığı ile ilgili açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemenin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşte nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili detaylar
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yinelemişti.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.