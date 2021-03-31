Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Gözler nakdi ücret desteği ödemelerinde

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde nakdi ücret desteğinin uzatıldığı ile ilgili açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemenin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşte nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili detaylar