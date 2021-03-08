Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri için heyecan artıyor

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Nakdi ücret desteği her ayın 8'inde hesaplara yatıyor. Bu ayki ödemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu.



Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini hatırlatmıştı.