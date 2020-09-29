Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi için gözler bakanlıkta!
Nakdi ücret desteği ödeme tarihi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı son açıklamaların ardından gündeme geldi. Bakan Selçuk, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından nakdi ücret desteğinde faydalanan vatandaşların gözü, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihine çevrildi. Ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi destek ödemeleri en son 8 Eylül'de yatırılmıştı. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte, detaylar.
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Eylül ayı nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Pandemi döneminde, maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için ödenen nakdi ücret desteği geçtiğimiz günlerde 2 ay daha uzatılmıştı. Her ay vatandaşların hesaplarına yatırılan nakdi ücret desteği eylül ayı ödeme tarihi, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinde tarih açıklamanın gelmesinin ardından gündeme geldi. Ancak , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan eylül ayı nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İşte, detaylar.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere her ay nakdi destek ödemeleri sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu.
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.
Eylül ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.
Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8’inden itibaren ödenecek.
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Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız.” sözleriyle açıklık getirdi.
Bakan Selçuk, “Koronavirüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1.177 TL gelir desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını yineledi.