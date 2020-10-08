Gündem Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 08:57 | 08 Ekim 2020 - 08:57

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı için tarih belli oldu!

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, 2020 eylül ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?