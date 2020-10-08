Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı için tarih belli oldu!
Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, 2020 eylül ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar ekim ayı ile birlikte hız kazandı. Söz konusu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen miktarın hesaplarına ne zaman ödeneceğini sorgularken, beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. İşte, nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında tarih bilgisi...
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BAKAN TARİH VERDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
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Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.