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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 15:09 | 

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan tarih verdi!

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, 2020 Ekim ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

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Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

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"Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı.

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Bakan Selçuk, "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, ayrıca fesih kısıtının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.

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