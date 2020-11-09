Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan tarih verdi!

"Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak." ifadesini kullanan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.



Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğine işaret eden Selçuk, yeni normal sürecinde temel amaçlarının istihdamı korumak olduğunu vurguladı.



