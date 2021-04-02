Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteği açıklaması
Nakdi ücret desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılan nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin nisan ayında yapılacağı duyuruldu ve tarih verildi. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. İşte nakdi ücret desteği ödeme tarihi
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.