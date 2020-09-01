Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan açıklama
Nakdi ücret desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Bu ücreti alacak olan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve ödeme tarihlerini duyurdu. İşte nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili bilgiler...
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Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Pandemi sürecinde işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman başlayacağını açıkladı ve 8 Eylül tarihine işaret etti.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.’ dedi. Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.