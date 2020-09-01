Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan açıklama

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Pandemi sürecinde işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman başlayacağını açıkladı ve 8 Eylül tarihine işaret etti.