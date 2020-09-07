Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk tarih verdi!
Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, eylül ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar eylül ayı ile birlikte hız kazandı. Söz konusu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen miktarın hesaplarına ne zaman ödeneceğini sorgularken, beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. İşte, nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında tarih bilgisi...
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BAKAN TARİH VERDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
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Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.