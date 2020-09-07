MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk tarih verdi!
GeriGündem Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk tarih verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 08:36 | 

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteğinde, eylül ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar eylül ayı ile birlikte hız kazandı. Söz konusu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar, belirlenen miktarın hesaplarına ne zaman ödeneceğini sorgularken, beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. İşte, nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında tarih bilgisi...

2BAKAN TARİH VERDİ
Abone Olgoogle-news

BAKAN TARİH VERDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

3
Abone Olgoogle-news

Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi