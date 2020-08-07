Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2020 ağustos nakdi ücret desteği ödemeleri
Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Ücretsiz izin desteği ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Bakan Selçuk temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı…
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Nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını duyurdu ve ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildirdi. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos’tan itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, 6 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."
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ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ UZATILDI
Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı. Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.