Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? 2020 yılında başlayan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran’a kadar çekilmişti. Eğer herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.