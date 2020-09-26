Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek? İŞKUR Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz izin desteği) sorgulama

3.6 MİLYAR TL ÖDENDİ İşkur’un rakamlarına göre, işten çıkarma yasağı kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara verilen nakdi ücret desteği de, 2 milyona yakın kişiye verilmiş durumda. Buna göre Temmuz ayı itibariyle toplamda 1 milyon 901 bin 212 kişi ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği aldı. Ücretsiz izin desteği olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan verilen nakdi ücret desteği toplamı da 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL’ye ulaştı.