Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek? İŞKUR Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz izin desteği) sorgulama
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ekim ayının gelmesiyle beraber son dakika açıklamalar ile takip edilmeye başlandı. Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan ancak işsizlik maaşı alamayan işçilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenen Nakdi Ücret Desteği en son 8 Eylül tarihinde yatırılmaya başlandı. Gözler şimdi eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihlerinde. Peki, Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek? İşte, ücretsiz izin desteği ödeme tarihi ve ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri gündemde yer almaya başladı. Salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için ödenen ve Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılması kararlaştırılan Nakdi Ücret Desteği ödemeleri her ay banka hesapları üzerinden vatandaşların T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor.8 Eylül tarihi itibariyle ödenen nakdi destek ödemelerinin ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Nakdi destek ödemelerinin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden sorgulanacak. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere her ay nakdi destek ödemeleri sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
3
Abone Ol
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.
Eylül ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
4
Abone Ol
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
İşkur’un rakamlarına göre, işten çıkarma yasağı kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara verilen nakdi ücret desteği de, 2 milyona yakın kişiye verilmiş durumda. Buna göre Temmuz ayı itibariyle toplamda 1 milyon 901 bin 212 kişi ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği aldı. Ücretsiz izin desteği olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan verilen nakdi ücret desteği toplamı da 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL’ye ulaştı.