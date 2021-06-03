Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? İşte son tarih bilgisi
Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana; 33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere toplamda 55 milyar lira tutarında destek ödemesi yapıldı. Gözler şimdi nakdi ücret desteğinin biteceği tarihte. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?
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Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler nakdi ücret desteği uygulamasından faydalanabiliyor. İşte, "Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı...
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İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
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Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.